كورونا ينتقل الى قصر عدل بيروت ..

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وهل هناك من يحمي القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين والمتقاضين؟



تعاني المحاكم ، ولا سيما قصر عدل بيروت ، من اكتظاظ شديد وحالة من الهرج والمرج عند مداخل الصناديق ومداخل الأقلام . وورد أنه في نهاية الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء ١٦ آذار 2021 تم إبلاغ موظف في محكمة الجزاء الابتدائية وآخر في دائرة التنفيذ عبر الهاتف بأن نتائج فحصهما جاءت إيجابية. هذا على الرغم من أن المحاكمات تقتصر من حيث المبدأ على جلسات الموقوفين . فماذا لو انتقل الوباء إلى السجون ومراكز التوقيف الاحترازي؟ يبقى السؤال ، هل يمكن إنسانياً وعلمياً ومنطقيًا وقانونياً الاستمرار في سير العمل في ظل نقص التنظيم ودون حماية المساعدين القانونيين وتلقيح جميع العاملين في قصور العدل ، ولا سيما جناحي العدالة أي القضاة والمحامون.