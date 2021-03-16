جعجع: من يعذبنا يوميا سيكون هو نفسه سبب خلاصنا!

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أسف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لأن “حكومة تصريف الاعمال تتصرف كأنها في الستينات وهي متخلية عن مسؤولياتها”، مشددا على “ضرورة أن تتحمل حكومة حسّان دياب المسؤوليات في ظلّ مجموعة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون”.



واعتبر أنه “لا يجوز أن تعتكف الأكثرية النيابية الحاكمة والبلد بأمس الحاجة لحكومة وهذه الأكثرية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة لغاية اليوم”.



وتعليقًا على إقرار سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، رأى جعجع أن “هذا الموضوع يدعو للثورة الفعلية بعد أن وضعونا أمام واقع “يا السلفة يا العتمة” وهذا القطاع في لبنان يغرق بسوء الإدارة والفساد والزبائنية”.



ولفت في هذا الخصوص إلى انه “قبل إعطاء أي سلفة نحن بحاجة إلى تغيير في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان ومن أوصلنا إلى هذا الدرك بما يتعلق بملف الكهرباء عليه إيجاد الحلّ لا تخييرنا وعلى الأكثرية الحاكمة نفسها إيجاد الحلول”.



وأوضح أن “السلفة التي طلبتها الوزارة تبلغ 13000 مليار ليرة وليس كما يقولون 1500 مليار ليرة و”القوات” صوتت ضدّها وهم يريدون إعطاء السلفة للوزارة مما تبقى من أموال الناس في المصارف وهذا الأمر وهذه جريمة بحق الوطن”.



صحيّا، جزم جعجع بأن “الإغلاق العام لا يفيد والحل بالتطعيم”، آسفًا “لأننا لم نطعم أكثر من 2% من سكان لبنان”.

ورفض جعجع تحميل وزارة الصحة مسؤولية البطء بالتطعيم ، منبّها من أن “المنحى الذي نسلكه لا يبشر بالخير”.



أمّا عن الاستقالة من المجلس النيابي، أكد أنه “للأسف ان استقال نصف أعضاء المجلس يظلّ المجلس قانونياً ومقولة البعض إننا نعطي المجلس شرعيةً غير صحيحة”.



وختم قائلا: “البلد يمرّ بأوضاع صعبة لكن لا شك عندي بأن الخلاص آتٍ ومن “يعذبنا يومياً سيكون هو نفسه سبب خلاصنا”.