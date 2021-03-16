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ندى البستاني: عملية حسابية بسيطة!

16
MARCH
2021
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كتبت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني على حسابها عبر “تويتر”: “عملية حسابية بسيطة للمواطنين:

اذا الدولة دعمت الكهربا عبر مساهمة ب١٥٠٠ مليار ل.ل. لتأمين ١٢ ساعة كهربا بالنهار بتطلع فاتورة ١٥ أمبير زائد اشتراك ال٥ أمبير ل١٢ ساعة حوالي ٢٢٠٠٠٠ ل.ل بالشهر.

اذا رفض مجلس النواب المساهمة بتطلع فاتورة المولد لل٥ أمبير ل٢٤ ساعة حوالي ٥٠٠٠٠٠ ل.ل”.
وأضافت: “عملية حسابية بسيطة لمجلس النواب ومصرف لبنان:

اذا المجلس وافق عالمساهمة لصالح الكهربا بيكون مصرف لبنان عم يدفع حوالي 1 مليار$ فيول للكهربا وحوالي 2 مليار$ مازوت للمولدات، إذن مجموع 3 مليار$. أمّا اذا ما وافق المجلس عالسلفة رح يدفع المصرف حوالي 4 مليار$ بالسنة مازوت للمولدات”.
وختمت قائلة: “اخيراً، باقرار المساهمة لكهربا لبنان بتكون الدولة ومصرف لبنان عم بيوفروا الملايين عفاتورة المواطن، علمًا انو فنيًا مستحيل المولدات تأمن ٢٤/٢٤ من دون كهربا لبنان”.

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