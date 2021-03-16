السيّد: قربنا من لعبة الدم!

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صرح النائب جميل السيد قبيل جلسة اللجان النيابية المشتركة أن "هناك مواقف متباينة للكتل النيابية حول موضوع سلفة الكهرباء، مشيرا إلى انّ "المواقف تتباين بين عدم اعطاء السلفة الا لعند تشكيل حكومة وهذا ما أعتبره ظلم للشعب اللبناني وابتزاز، وبين اعطاء السلفة كاملة وبين تجزئة السلفة."



وقال: "على اللبناني المعرفة أن كل هذه الأموال التي تصرف هي من أمواله".



وأضاف السيد "قربنا من لعبة الدم متل ايام زمان"، معتبرا انّ "الطرقات المقطوعة مناطقية وطائفية متمنيا على الشعب عدم الانجارار بلعبة الدم التي يجرها اليه الحكام".