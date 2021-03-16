هل من طرقات مقطوعة صباح اليوم؟

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أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها في موقع "تويتر" أن الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا هي المحمرة والعبدة.

وأضافت، الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس هي البداوي / الاكومي. أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا فهي العيرونية، نزلة وادي الريحان.

وأشارت "غرفة التحكم" الى أن "الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة هي سعدنايل وكسارة، أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا هي تقاطع إيليا". وأضافت، "قطع السير على طريق عام عمار البيكات حلبا".

ولفتت الى أن "اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين حالياً". كما أفادت أن "جميع الطرقات ضمن سرية جونية، بيروت جديدة سالكة حالياً".