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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 آذار 2021

16
MARCH
2021
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 الأخبار : المفتشون التربويون يقسمون اليمين… بعد سبعة أشهر من تعيينهم: خلافات شخصية تعطّل هيئة التفتيش المركزي لسنتين!

سلامة «في إجازة» باريسية... والدولار بـ14 ألف ليرة! الحريري يضغط على عون بالانـهيار

 

 

 

الديار : الانهيار دون «كوابح» والدولة غائبة... تحذيرات من انفجار يؤدي الى «التفكك»؟
ربط لبنان بالتسوية السورية يعقّد الحلّ وسعي روسي فرنسي لفصل المسارين!
غياب لبناني عن «البلطجة» الاسرائيلية لسرقة الغاز... وموسكو تتفهم حزب الله

 

 

 

نداء الوطن : عين التينة على "خط الهجوم"... وباسيل "حائط صد"!
موسكو لـ"حزب الله": إضغط للتأليف

 

 

 

 

النهار : ذعر يجتاح الأسواق ... وموسكو تزكّي الحريري

 

 

 



اللواء : الدولار والشارع وجهاً لوجه.. وواشنطن وموسكو لرعاية توازن الرعب!
ماكينزي يطلع على تماسك الجيش.. ولافروف يبلغ رعد دعم الحريري لحكومة مهمة

 

 

 

 

الجمهورية : جريمة العصر : الحكام يعدمون لبنان

الدولار يشعل البلد

 

 

 

 

the daily star : Berri’s bloc urges leaders to overcome Cabinet hurdles

 

 

 

l'orient le jour : Une énième tentative de déblocage avortée

Les regards sont rivés vers Moscou qui accueille une délégation du Hezbollah.

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