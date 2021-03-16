أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 آذار 2021

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نداء الوطن : خفايا

باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق السوداء لبعض السلع.

تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة.

تبيّن أن أحد الأجهزة الأمنية يضع بتصرّف مديره العام ونائبه أكثر من 100 سيارة ونحو 400 عنصر حماية.

اللواء : أسرار

همس

فهم أن حزباً بارزاً، هو من طلب زيارة عاصمة دولة كبرى، في إطار استطلاع بعض المواقف عن السياسات الجديدة..



غمز

يتندّر صرّافون من إجراءات السلطة، بعدما قفز سعر الدولار قفزات خيالية، بعد الملاحقات والتضييقات!



لغز

تتجه مجموعات حراكية لإستنباط وسائل ضغط مفاجئة، في غضون الأيام العشرة المقبلة..

الجمهورية : أسرار

زيارة لإحدى الدول

يؤكد سفير معني أنّ ما سُوّق عن أن رئيس تيار بارز طلب زيارة إحدى الدول للقاء مرجعية كبيرة غير صحيح.

مساعدات لمؤسسة غير مدنية

تتواصل المساعدات المختلفة من دولة كبرى لمؤسسة غير مدنية بوتيرة ملحوظة خصوصاً بعد الإعلان عن نقص شديد تعاني منه على كل المستويات.

المصارف والمودع

لاحظت أوساط إقتصادية عدم وجود أي رقابة بالحد الأدنى على المصارف التي بدأ بعضها بعدم إعطاء المودع حتى بالليرة اللبنانية ومن دون إعطائه علماً بذلك