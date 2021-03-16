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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 آذار 2021

16
MARCH
2021
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نداء الوطن : خفايا

باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق السوداء لبعض السلع.

 

تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة.

 

تبيّن أن أحد الأجهزة الأمنية يضع بتصرّف مديره العام ونائبه أكثر من 100 سيارة ونحو 400 عنصر حماية.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
فهم أن حزباً بارزاً، هو من طلب زيارة عاصمة دولة كبرى، في إطار استطلاع بعض المواقف عن السياسات الجديدة..


غمز
يتندّر صرّافون من إجراءات السلطة، بعدما قفز سعر الدولار قفزات خيالية، بعد الملاحقات والتضييقات!


لغز
تتجه مجموعات حراكية لإستنباط وسائل ضغط مفاجئة، في غضون الأيام العشرة المقبلة..

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