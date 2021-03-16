علوش : تعديل الطائف لن يأتي لمصلحة المسيحيين

A + A -

الأنباء الكويتية : أكد نائب رئيس تيار المستقبل د ..مصطفى علوش، أن الأزمة صناعة محلية وليست اقليمية دولية «لأنه حتى وان كان الحل يكمن بتفاهم أميركي - إيراني حول الملف النووي، فهو لا يجوز ان يكون عائقا أمام رئيس الجمهورية، من السير بالخطة الوطنية الانقاذية، التي رسمها الرئيس المكلف سعد الحريري انطلاقا من المبادرة الفرنسية، الا أن حسابات التوريث السياسي، تحول دون تقديم المصلحة العامة ومصالح اللبنانيين على مصالح ولي العهد، وتؤكد بالتالي على نظرية الرئيس بري بأن التعقيدات «من عندياتنا».

وختم علوش معتبرا، انه اذا كان الهدف من تعميم الفوضى، هو نسف اتفاق الطائف، أو اقله فرض تعديلات جذرية عليه، على الساعين لهذا المأرب، ان يقتنعوا بأن تعديل وثيقة الوفاق الوطني أو تغييرها، لن يأتي لمصلحة المسيحيين، خصوصا ان البعض لن يتردد لا بطرح نظام المداورة في رئاسة الجمهورية، ولا بالمثالثة في الحكم، «للأسف الطمع بالسلطة أعمى بصيرتهم عن رؤية الحقيقة».