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نداء الوطن : مصادر واسعة الاطلاع نقلت لـ"نداء الوطن" معلومات تفيد بأنّ الجانب الروسي خلال محادثاته مع وفد ح-زب الله أمس طلب بشكل واضح أن يلعب "الحزب" دوراً إيجابياً "حاسماً" في عملية التأليف، حتى ولو اضطره الأمر إلى "الضغط على الأطراف التي يمون عليها لوقف عرقلة ولادة الحكومة".

وفي المقابل، أوضحت المصادر أنّ وفد "ح-زب الله" نقل رسالة إلى القيادة الروسية أبدى من خلالها "استعداد الحزب للعب دور مؤثر بالتواصل مع حلفائه لتسهيل التشكيل وتذليل العراقيل"، مع التأكيد في الوقت عينه على "رفضه بشكل قاطع أن ينال أي فريق سياسي لوحده في الحكومة العتيدة "الثلث المعطل" .