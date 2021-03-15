توقيف لبنانيين على خلفية اقتحام الكونغرس الأميركي

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ألقي القبض على لشخصين وجهت إليهما تهمة الاعتداء على ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك الذي توفي بعد أحداث الشغب في 6 كانون الثاني، وفقا لوثائق الاتهام.



وتم القبض على جوليان إيلي خاطر ، 32 عامًا ، من ستيت كوليدج ، بنسلفانيا ، وجورج بيير تانيوس ، 39 عامًا ، من مورغانتاون في فيرجينيا ،وهم من أصل لبناني وكان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين. ووجهت لكل منهم تسع تهم بالاعتداء على سيكنيك ، بما في ذلك ثلاث تهم بالاعتداء على ضابط أميركي بالسلاح، والتآمر لإصابة ضابط، والعنف الجسدي لأسباب محدودة.



وشوهد خاطر على شريط فيديو وهو يطلق رذاذ من عبوة سوداء على وجه سيكنيك وضباط آخرين ، وفقًا لوثائق الشحن.

وفي الفيديو أيضاً شوهد خاطر وهو يحمل عبوة ويلوح بها من جانب إلى آخر، على بعد حوالي 5 إلى 8 أقدام من ثلاثة ضباط ، بمن فيهم سيكنيك ، وفقًا لوثيقة الشحن. وجاء في وثيقة الاتهام أن كل فرد من الضباط رد "على شيء أصابهم بالضرب في وجوههم".



وأقسم عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي مجهول الهوية في وثائق الاتهام بأن خاطر وطانيوس "يعملان معًا لمهاجمة ضباط إنفاذ القانون بمادة كيميائية غير معروفة عن طريق رش الضباط مباشرة في الوجه والعينين".

ووجه المدعون اتهامات بعد أن ساعدت المعلومات مكتب التحقيقات الفدرالي في التعرف على خاطر وطانيوس من الصور المطلوبة المنشورة من فيديو للمراقبة ولقطات الكاميرا التي يرتديها الضباط ، حسبما جاء في الشكوى.

وقالت السلطات إن سيكنيك توفي أثناء أداء واجبه في اليوم التالي لأعمال الشغب. وقالت شرطة الكابيتول إنه انهار في مكتب إقليمي بعد أن اشتبك مع مثيري الشغب وتوفي في اليوم التالي في المستشفى. أبلغ سيكنيك رؤساءه وزملائه أنه تعرض للرش على وجهه ، وفقًا لوثائق الشحن.

لكن السبب الدقيق لوفاة سيكنيك لم يتم الإبلاغ عنه بعد، حيث تم الاشتباه بوجود رذاذ كيميائي.

وأصيب نحو 140 ضابطا في الهجوم بجروح في الرأس والظهر واقتلاع في العيون وبتر في الأصابع. وأظهر مقطع فيديو أمني تم عرضه في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ، ضباطا يتعرضون للضرب والدوس وسحق أحدهم على الأقل في أحد الأبواب.