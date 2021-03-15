الخارجية الروسية بعد اللقاء مع وفد حزب الله: التركيز على أهمية تشكيل حكومة جديدة بقيادة الحريري

A + A -

روسيا اليوم -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل اليوم الاثنين زعيم كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية اللبنانية محمد رعد في موسكو.

وأشار بيان عن الوزارة إلى أن المحادثات التي شارك فيها نواب عن "حزب الله" اللبناني، ناقشت التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والشرق الأوسط.

وذكر البيان أن لافروف أكد تمسك موسكو بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامته الإقليمية مع الإشارة إلى ضرورة حل المشكلات العالقة في هذا البلد على أساس حوار واسع بمشاركة أبرز الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني، وذلك ضمن إطار القانون وبعيدا عن أي تدخل خارجي.

كما تم التركيز على أهمية تشكيل حكومة لبنانية جديدة بقيادة سعد الحريري تكون كفيلة بإخراج لبنان من الأزمة التي يعانيها.

وخلال تبادل الآراء حول التسوية في سوريا أكد الجانب الروسي تمسكه بحق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، بما يتفق مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وجرت الإشارة في هذا السياق إلى أهمية تظافر الجهود الدولية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بمن فيهم المقيمون في لبنان إلى وطنهم، بخطوة ستساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

كما جدد لافروف تمسك روسيا بإحلال سلام شامل في الشرق الأوسط بناء على القوانين الدولية ذات الصلة.

كما تناولت المحادثات جوانب التعاون الروسي اللبناني، بما في ذلك مساعدة روسيا لبنان في مكافحة جائحة كورونا.

وذكر البيان أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أجرى مشاورات موسعة مع محمد رعد في مبنى الخارجية الروسية.