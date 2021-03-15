خلاصة مسار تأليف الحكومة: الحركة قائمة.. لكنَّ البركة غائبة!

A + A -

مقدمة نشرة أخبار OTV – الإثنين 15 آذار 2021

الحركة قائمة، لكنَّ البركة غائبة… أقلَّه حتى الآن.

خلاصة واقعية للمشهد على مسار تأليف الحكومة، في وقت ازدحمت في الساعات الأخيرة حركة لقاءات، أبرزها خارجياً بين وزير الخارجية الروسية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وداخلياً بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

أضف إلى ذلك، الكلام المباشر، أو حتى التسريبات، عن مبادرات جديدة، او أخرى ستستمر، من دون أن يعني ذلك أن النتائج مضمونة، وأن ما يطرح يلامس المعايير الميثاقية والدستورية التي تشكل ممراً إلزامياً للتشكيل.

وفي الموازاة، تبقى رئاسة الجمهورية بثقلها الميثاقي وصلاحياتها الدستورية، إلى جانب وزنها السياسي وتمثيلها الشعبي، محطَّ تطلعات اللبنانيين وملاذَهم الأخير… فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن… يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور، كما أنه يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور، على ما تنص المادتان التاسعة والأربعون والخمسون من الدستور اللبناني.

أما رئيس الحكومة المكلف، فهو مطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى بملاقاة تطلع اللبنانيين إلى بدء الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن، وهذا ما يتطلب تواصلاً ضرورياً مع رئيس البلاد، للاتفاق على تشكيل الحكومة، بعيداً من أي محاولة مكررة لاستغلال الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة، وعنوانها سعر صرف الدولار أو غيره، لتحصيل أرباح سياسية تبقى وهمية، طالما الخسارة الوطنية لاحقة بكل الناس.

وبهذه الطريقة من دون سواها، تُقرَن الحركة بالبركة، وتحلُّ نعمة الإنقاذ المأمولة على جميع اللبنانيين.