اللواء ابراهيم: لن أيأس ولن اتوقف عن مساعي لحل العقدة الحكومية

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خلافا لما نشر في بعض وسائل الإعلام عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد “نفض يديه” من المساعي التي يقوم بها لحل العقد التي تعترض تشكيل الحكومة، فقد أكد الأخير أنه ماض في هذه المساعي، كما نقل عنه عميد المجلس الماروني الشيخ وديع الخازن الذي زاره صباح اليوم.



وعلم ” الانتشار” ان اللواء ابراهيم أبلغ عددا من زواره أنه لن يكل ولن يمل ولن ييأس من القيام بالمبادرات والجهود الآلية لابتداع الحلول من أجل الخروج من الأزمة الحكومة الراهنة، وهذا ما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية وضميره الذي لا يمكن أن يستكين وهو يرى الوطن في هذه الحالة من التخبط والفوضى.