الرئيس عون عرض مع النائب فريد البستاني الاوضاع الاقتصادية وحاجات منطقة الشوف الانمائية

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والمواضيع التي تدرسها اللجنة النيابية. وتطرق البحث الى اقتراح قانون لاستحداث وزارة للتخطيط الذي قٌدم الى مجلس النواب مع تحديد مهام هذه الوزارة وصلاحياتها نظراً لأهميتها للتنسيق بين الوزارات من جهة، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.

واشار النائب البستاني الى انه عرض مع الرئيس عون عددًا من حاجات منطقة الشوف التي يبدي رئيس الجمهورية اهتماماً بتحقيقها ولاسيما منها المشاريع الانمائية الضرورية.