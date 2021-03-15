حزب الله في روسيا .. هذا ما حصل

A + A -

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور نائبه ميخائيل بوغدانوف وأعضاء طاقم وزارة الخارجية في موسكو، برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والوفد المرافق له.



دام اللقاء 40 دقيقة وصرح النائب رعد بعد اللقاء بالقول:” كان اللقاء ودياً وصريحاً وتم البحث في تطورات أوضاع لبنان والمنطقة، وكيفية تثبيت الإستقرار وتعزيز الإنجازات التي تحققت بفعل مواجهة الإرهاب في سوريا ولبنان، وما يمكن أن تقوم به روسيا بدعم للشعوب الصديقة في المنطقة وخصوصا في لبنان”.



كما عرض في السياق الوضع الحكومي في لبنان وحرص حزب الله على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وفق ما يعبر عن إرادة الشعب اللبناني وهو مفتاح الإستقرار وبداية معالجة الأزمات.