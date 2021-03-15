كورونا لبنان - لاوّل مرّة منذ كانون الثاني هذا ما حصل!

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غرّد مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على تويتر وكتب:

لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة يوم الأحد 3000 حالة مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة.

وأضاف: دارت المناقشات الأخيرة حول المزيد من تخفيف القيود، في قطاعي التعليم والضيافة. في غضون ذلك، استأنف العديد من الأفراد، الذين تقبلوا الوضع "الطبيعي" الجديد، سلوكهم اللامبالي. من الصعب تنفيذ تدابير أكثر صرامة عندما يتم تجاهل التدابير الحالية.

وختم: تأتي عواقب مرض الكورونا متأخرة. وذلك يجعل العيش بتهور سهلا على من يعانون من قصر الذاكرة، كما ان القرارات الخاطئة تمر دون عقاب. لكن ذلك لا يجعلها أقل تكلفة. ما هو أسوأ من العيش مع الخسارة هو معرفة أنه كان من الممكن تجنبها.