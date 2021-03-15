أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 آذار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير مالي إنه لو استخدم مصرف لبنان المليارات السبعة التي يصرفها تحت عنوان دعم يذهب لتمويل التجار وتهريب أموالهم للخارج في حماية سعر موحّد مدروس لصرف الليرة على الـ 4000 ليرة لكان نجح في ذلك وساهم في حماية القدرة الشرائيّة للبنانيين.

كواليس

يقول خبراء دوليون إن المأزق الأميركي خصوصاً والغربي عموماً هو في العجز عن الجمع بين هدفين هما منع إيران من الاقتراب من امتلاك سلاح نوويّ من جهة، يقولون إن الزمن فيه ليس لصالحهم، ومن جهة أخرى التمسك بفرض شروط على إيران لرفع العقوبات يبدو أنه يحتاج انتظاراً طويلاً.

نداء الوطن : خفايا

اتّهم المعنيون في وزارة المالية أحد أعضاء فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامل في الوزارة، بتسريب البيانات والمعطيات التي تم تحضيرها في إطار إعداد الخطة المالية إلى جهات مصرفية محلية ودولية.

تشهد الوزارات المعنية بملف الدعم صراعاً على تقاسم أموال الدعم لصالح بعض التجار في مختلف القطاعات.

اللواء : أسرار

همس

أخفقت محاولة لبهاء الحريري في إستمالة سياسي شمالي الذي رد بكلمات حاسمة : أنت بالنسبة لنا مجرد رجل أعمال مقيم خارج لبنان!



لغز

أدّى الخطاب الصادم لقائدالجيش إلى قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير، الذي إعتبر مضمون الخطاب بمثابة خطوة تمهيدية على طريق رئاسة الجمهورية!

الجمهورية : أسرار

كلام إيجابي..

سمع زوار شخصية غير سياسية كلاماً إيجابياً عن علاقته مع مرجع رسمي.

"لا يغطي كل مطالب حليف له"

يؤكد حزب مؤثر أنه لا يغطي كل مطالب حليف له في ملف ملحّ بل إنّ تدخّله مع هذا الحليف أدى الى تراجعه.