عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 آذار 2021

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الأخبار : المصارف تفرض خوّات

انهيار سعر الليرة مستمر… هل اقتربت الفوضى؟ | عون والحريري يرفضان مبادرة بري

تحوّلات السنوات العشر في سوريا: حرب تحطيم الطموحات

الديار : خسائر فادحة يُسجّلها الاقتصاد تفوق التريليونات والسبب.. الإحتكار «المحمي والمنظم»

ضرورة مواجهة الإستحقاقات ولجم النزف ووقف التهريب المدعوم من أصحاب النفوذ

نقص فاضح في الإجراءات تجعل من الليرة عرضة لنقص حاد في الأسواق



البناء : سورية تُنهي 10 سنوات حرب صامدة… وروسيا لمبادرة سياسيّة من الباب العربيّ

بري يتريّث بسبب السقوف العالية... وباسيل للحريريّ شكّل أو اعتذر / حزب الله في موسكو لمشاورات إقليميّة... واستبعاد لمبادرة حكوميّة

نداء الوطن : ضرَب الحياد بـ"التحييد" وطرح استراتيجية "دفاعية عن حزب الله"

باسيل "ماتينيه وسواريه": أنا "على الشاشة" إذاً أنا موجود!

اللواء : «فوضى الفساد» تطال السلع المدعومة واللقاحات.. و«الثنائي» لإنعاش التأليف!

باسيل ينفصل عن «الوقائع» وحزب الله يُطالبه بالحلحلة.. و«مجابهة السبت» إنذار بالآتي الأعظم

النهار : الانهيار يتدحرج... والسلطة استسلام وتواطؤ



الجمهورية : بعبدا: لتسوية مع السعودية





the daily star: Lebanon sinks deeper into economic turmoil





l'orient le jour: Bassil tente de s’extirper lentement et prudemment de sa relation avec le Hezbollah