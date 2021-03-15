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نداء الوطن : صمت الحريري دليل وصوله إلى مأزق .. ولو اراد تشكيل الحكومة لفعل منذ تكليفه

15
MARCH
2021
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بعض ما جاء غادة حلاوة-

يبدأ اليوم وفد "ح-زب الله" زيارته الى روسيا. تلك الزيارة التي تتضمن جدول اعمال حافلاً باللقاءات. حيث سيخوض الطرفان نقاشاً استراتيجياً بعيد الأمد لن يقتصر على القضية اللبنانية وموضوع تشكيل الحكومة بل ستحتل قضايا المنطقة من سوريا الى اليمن والعراق حيزاً واسعاً من البحث.

 

وكشفت مصادر معنية بالتحضير للزيارة ان لقاءات وفد "ح-زب الله" ستشمل الى كبار المسؤولين الروس شخصيات دولية رفيعة، لتؤكد اهمية الزيارة ونتائجها والتي تشكل بداية حوار مهم حول قضايا لبنان ربطاً بقضايا المنطقة. كل الاهتمام مصوب نحو اليمن ومدينة مأرب التي يشكل اسقاطها بيد الحوثيين، إن حصل، مؤشراً مهماً لمسار التطورات على مستوى العلاقة الايرانية الاميركية والموقف السعودي. وربطاً بملفات المنطقة وزيارة "ح-زب الله" الى روسيا فان الحكومة والمساعي المتعلقة بتشكيلها لن تنضج قبل جلاء المشهد الاقليمي ونتائج زيارة "ح-زب الله" ولقاءاته المهمة هناك.

 

وهناك من يعتبر من خصوم الحريري أنّ "صمته دليل وصوله إلى مأزق، ولو اراد تشكيل الحكومة لفعل منذ تكليفه، لكن ارتباطه العضوي بالمملكة السعودية التي تقاطعه ولا تعتبر نفسها معنية بوصوله بات مربكاً ويتسبب بالضرر".

 

لكن أبعد من الاسباب المحلية فالعين على ملف اليمن والسباق بين المفاوضات والمواجهة العسكرية واحتمالات سقوط مأرب .. دخل "حزب الله" طرفاً اساسياً في المفاوضات الدولية حول ملفات المنطقة، فهل سيعود من روسيا بنتائج تخدم الحريري بالافراج عن حكومته؟

نداء الوطن
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