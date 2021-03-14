كورونا - لبنان: آخر المستجدات من مستشفى الحريري

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 55 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة, وجاء في التقرير:

أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 380, وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 114, أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 26, وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2. أما مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1022".

وأضاف التقرير أن "عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2, وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 55, أما حالات وفاة: 2".

وأشار المستشفى الى ان مركز الاتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تمت تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182