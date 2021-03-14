living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الذاكرة الجماعية للبنانيين، يرتبط 14 آذار بثلاثة تواريخ..

14
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في الذاكرة الجماعية للبنانيين، يرتبط 14 آذار بثلاثة تواريخ:
الأول، 14 آذار 1978، تاريخ صدور القرار 425 عن مجلس الأمن الدولي، الذي طالب اسرائيل بالانسحاب غير المشروط من كامل الاراضي اللبنانية.
الثاني، 14 آذار 1989، تاريخ إعلان العماد ميشال عون أن الحرب الأهلية الدائرة في لبنان أصبحت حرباً وطنية للتحرير، مطالباً بتطبيق القرار 425 الذي ينص على الانسحاب الاسرائيلي، والقرار 520 الذي يطالب بخروج سائر القوات غير اللبنانية.


الثالث، 14 آذار 2005، تاريخ التظاهرة الشعبية الضخمة التي شهدتها بيروت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكرد فعل على تظاهرة 8 آذار.
غير أن تلك الذاكرة الجماعية للبنانيين، وهي غير ضعيفة، على عكس ما يردد كثيرون، لا بد أنها تسجل أيضاً أن مفاعيل 14 آذار 1978 لم تتحقق إلا عام 2000، حين خرج الاحتلال الاسرائيلي بفعل مقاومة اللبنانيين، وأن 14 آذار 1989 لم يثمر إلا عام 2005، إثر سنوات من القتال العسكري والنضال الشبابي والطالبي، وصولاً إلى ظرف خارجي ملائم.

أما 14 آذار 2005، الذي رأى فيه كثيرون يومها منطلقاً لحقيقة وحرية ووحدة وطنية، فما لبث بعض سياسيي مرحلة الوصاية الذين انتقلوا الى الضفة المقابلة، أن طمروا الحقيقة كحقائق تبعيتهم للمحتل، وأخفَوا الحرية كما آلاف اللبنانيين خلال الحرب. أما الوحدة الوطنية، فما لبثت أن تفجرت بين لبنانين: لبنان 8 آذار بتحالفات اقليمية ودولية معروفة، ولبنان 14 آذار 2005 بتحالفات اقليمية ودولية أخرى مكشوفة… ولا يزال الانقسام يرخي بظله على المشهد الداخلي، مع تبدل الولاءات والتحالفات والتفاهمات، وباستثناء فريق واحد يتحدث الى اليوم عن محور واحد هو محور لبنان.


لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى 14 آذار 2021 هو الأمل: أمل بيقظة ومراجعة ومصارحة، تقوم بها كل القوى السياسية اللبنانية… تماماً كما فعل التيار الوطني الحر. “فالتجربة، بانجازاتها وخيباتها، صقلت شخصية التيار ، وبلورت خياراته الكبرى في الحياة العامة”، على ما جاء في الورقة السياسية الصادرة عن مؤتمره العام اليوم، والتي اعتبرت أن “التيار عانى من امساك منظومة سياسية-مالية بمفاصل الدولة والقرار، مستحوذة على الأكثرية ومتصرفة بها لتمنع التغيير والاصلاح”، وقد عاش التيار اثر ذلك، كسائر اللبنانيين، وفق الورقة، “أزمة الإنهيار الكبير في المال والإقتصاد، وأزمة سقوط النظام، التي تدفع التيار الى مراجعة عميقة لخياراته وممارساته، لتفضي الى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلولٍ لمشاكلهم، وتؤسس لنظامٍ جديدٍ يُبنى على اسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات”.


ولنا عودة في سياق النشرة الى تفاصيل الورقة التي تلاها النائب جبران باسيل، مع الاشارة الى ان رئيس التيار يطل مباشرة بعد هذه النشرة عبر الاوتيفي في حلقة حوارية من ثلاثة اقسام: الأول، حول شؤون التيار مع شباب وطلاب، والثاني حول مضمون الورقة السياسية، والثالث حول موقف التيار من التطورات السياسية الراهنة…

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout