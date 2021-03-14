بطولة السنوبورد في الأرز

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أقام الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ستة سباقات ضمن بطولة لبنان في السنوبورد لجميع الفئات العمرية في الأرز.



وأجريت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين، يمثلون النوادي الإتحادية ولاعبين من تركيا.



وفاز في مختلف الفئات نافذ طوق (ماونت سيدرز بشري)، وغدي عون (قنوبين الرياضي)، وإيغات فخري (ماونت سيدرز بشري).





وأشرف على السباق المندوب الدولي التركي ميميت غونيت ورئيسة وأعضاء اللجنة الفنية في الإتحاد اللبناني للتزلج.



وفي نهاية السباقات، وزع رئيس الاتحاد فريدي كيروز والاعضاء ورؤساء النوادي والمدربون الميداليات على الفائزين والفائزات.