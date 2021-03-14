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أساتذة الثانوي: للمشاركة في اعتصام الاربعاء والتوقف عن التعليم عن بعدa

14
MARCH
2021
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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إجتماعا عبر "تطبيق زووم"، قيمت خلاله إجتماعات مجالس المندوبين التي عقدت في المحافظات كافة.

بداية وجهت الهيئة تحية نقابية نضالية وتحية شكر وتقدير لكل الأساتذة الذين شاركوا في اجتماع مجالس المندوبين، وأثنت على كل الآراء التي وصفت الأوضاع الإقتصادية والصحية والتربوية التي يعاني منها لبنان بشكل عام، والتي أصابت القطاع التربوي بمختلف أطيافه دون حلول منصفة أو حتى بادرة أمل في إيجاد حل.

وأكدت "الإستمرار بالتوقف عن التعليم عن بعد أيام الاثنين 15 والثلاثاء 16 والأربعاء 17 اذار، لمتابعة مدى جهوزية الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعليم عن بعد كما وعد الوزراء، مع التحذير بأن أي إخلال بالإلتزامات سيدفع الأساتذة إلى المزيد من الخطوات التصعيدية".

وأعلنت "رفض العودة الى التعليم المدمج إلا بعد تأمين اللقاح الآمن الذي يحفظ سلامة الأساتذة، خصوصا، بعد تخوف ورفض غالبية الأساتذة للقاح المطروح".

وجددت "المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لانتظام العمل بالبلاد ولجم الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وإنقطاع المواد حتى الأساسية منها، حيث بات المواطن يحصل على ما استطاع اليه سبيلا".

ودعت الأساتذة الى "المشاركة في الاعتصام المركزي الحاشد يوم الاربعاء 17 آذار الساعة 11 صباحا أمام جمعية المصارف (مع الاخذ في الاعتبار كل الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي) لرفع الصوت بوقف التدهور الاقتصادي وتفلت إرتفاع سعر صرف الدولار ولإعادة القيمة الشرائية للرواتب".

وأعلنت الهيئة أن إجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأمور وإتخاذ الخطوات المناسبة.

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