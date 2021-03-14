أوهانيان استقبلت بلدية كفردبيان وبحثت شؤونها الرياضية

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زار رئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة يرافقه رئيس لجنة الاعلام والرياضة في البلدية وليد بعينو والسيد دافيد أبو جودة وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان في مكتبها في الوزارة، حيث قدموا لها عرضاً لما تقوم به البلدية في سبيل تشجيع الرياضة ودعمها في البلدة.

وتضمن العرض الإشارة إلى إنشاء أكاديميات رياضية مجانية، ودعم للأندية ولرياضة التزلج وغيرها، وطلب الوفد مساعدة الوزارة في إكمال هذه المسيرة في ظل القوانين التي تمنع البلديات من أية مصارفات خارج نطاق الكورونا.