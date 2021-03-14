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حسن أوعز بالتحقيق في تزامن ثلاث وفيات في مستشفى سيدة زغرتا

14
MARCH
2021
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أوعز وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إلى فريق رئيس مصلحة الصحة في الشمال وطبيب القضاء والطبيب المراقب في مستشفى سيدة زغرتا وطبيب مفتش، بالتوجه صباح اليوم إلى المستشفى والتحقق من الاسباب المحتملة لتزامن ثلاث وفيات في اليوم نفسه.

وبموجب التقرير الأولي، تبين أن "أي عطل كهربائي لم يحصل وأن الأوكسجين متوافر بكمية كافية في الخزانات الرئيسية في المستشفى، إنما حصل نقص في ضخ الأوكسجين لفترة وجيزة تم في خلالها استخدام المشغل الإحتياطي".

وأكد التقرير أن "المرضى الثلاثة كانوا يعانون من حال صحية حرجة وموضوعين منذ أكثر من أسبوعين في العناية الفائقة، ويحتاج تأكيد إرتباط وفاتهم بالنقص الذي حصل في ضخ الأوكسجين إلى تحقيق إضافي سيستكمل في الفترة القريبة اللاحقة لحسم الأمر أم أن أسبابا طبية أخرى هي التي أدت إلى الوفاة، وذلك حرصا على تبيان الحقيقة لأهالي المتوفين والرأي العام" .

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