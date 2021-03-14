نقابة أصحاب السوبرماركت استنكرت الاعتداء على لو شاركوتييه أدونيس

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استنكرت نقابة أصحاب السوبرماركت في بيان اليوم، الاعتداء على فرع شركة "لو شركوتييه"أمس في منطقة أدونيس، معتبرة أن "هذا النوع من الأعمال غير المسؤولة لا يسيء الى هذه المؤسسة العريقة فحسب، إنما أيضا للمواطنين المتواجدين في داخل الفرع ويعرض أمنهم للخطر، كما أن من شأن ذلك خلق بلبلة لدى اللبنانيين، خصوصا أنها لا تمت للحقيقة بصلة".



وإذ أعلنت نقابة السوبرماركت تضامنها الكامل مع شركة "لو شركوتييه"، طالبت القوى الأمنية ب "حماية المؤسسات ومنع أعمال الشغب والتخريب والتعرض للأملاك الخاصة"، مناشدة الجميع "التحلي بأكبر قدر من المسؤولية الوطنية لتمرير هذه المرحلة الحرجة والصعبة على جميع اللبنانيين".



ودعت النقابة "كل من لديه أي علامة استفهام أو شبهة حول أي أمر من الامور المتعلقة بالسوبرماركت، التوجه الى الجهات الرسمية، لا سيما مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لأنها وحدها الجهة الصالحة والمعنية بملاحقة هذه الأمور".