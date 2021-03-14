العثور على كمية من أكياس السكر والارز المدعوم الفارغة

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه تم العثور على كمية من أكياس فارغة للأرز والسكر المدعوم من قبل وزارة الاقتصاد، في شارع في منطقة الشرحبيل في بقسطا، وتخوف المواطنون من أن يكون الهدف من ذلك إفراغ البضاعة المدعومة وبيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح خيالية في السوق على حساب المواطن.



وفي هذا الاطار، أصدرت بلدية بقسطا بيانا جاء فيه: "تداول على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أحد مستوعبات النفايات في منطقة بقسطا- الشرحبيل، وفيها أكياس فارغة من السكر والرز المدعوم، وعلى جناح السرعة توجهت دورية من شرطة بلدية بقسطا الى المكان، حيث تم التواصل مع الاجهزة الامنية المختصة التي بدورها تقوم بالتحقيقات اللازمة".



وأشادت البلدية بالمواطنين "الغيورين على منطقتهم وتحت شعار كل مواطن غفير"، تمنت البلدية "مزيدا من التعاون"، ووضعت بين أيدي المواطنين الرقم الساخن: 78858180 للتبليغ عن أي عمل مشبوه في المنطقة.