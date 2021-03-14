بو غنطوس: التحذير المستمر من التفلت الامني وعليات الاغتيال يزيد من شحن النفوس وتدهور سعر الصرف.‎

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جانب هيئة التحرير الموقرة

الرجاء نشر البيان الآتي، مع كل الشكر والتقدير.

استغرب المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، توالي التحذيرات من وزراء ونواب ورؤساء احزاب وقادة اجهزة امنية، من تفلت الوضع الامني وتوقع حصول اغتيالات سياسية واعمال ارهابية في ظرف نحن اشد ما نكون فيه، الى ارساء الطمأنينة في القلوب، وتهدئة الغضب المعتمر في نفوس المواطنين من كل الفئات والطوائف والاحزاب والمناطق بدل شحنها بالقلق والغضب والخوف، والناس محقة في مشاعرها ازاء ما تعيشه من مصاعب يومية، فالاموال محتجزة في المصارف، والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية تتهاوى بشكل مريب، والغلاء فاحش ويندر توفر الاحتياجات اليومية ومنها الدواء، وكورونا تفتك في طول البلاد وعرضها الخ...

واستنكر بو غنطوس ان يكرر من هم في موقع المسؤولية، بدءا من اعلى هرم السلطة وصولا الى كل المتعاطين في الشأن العام، تحذيراتهم والاشارة الى ان ليس في يدهم حيلة، بينما من الاجدى العمل بصمت للحؤول دون وقوع اي حدث مأساوي بدل التهويل المستمر بسوداوية الوضع.

وختم ليقم اهل الربط والحل بواجباتهم كل في مجاله، واتركوا للناس ان تتنفس وان تحاول استنباط وسائل تساعدها على الصمود.