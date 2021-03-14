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توصية إسرائيلية بتهدئة التوتر البحري أمام إيران

14
MARCH
2021
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم، عن توصية أمنية إسرائيلية بوجوب تهدئة التوتر البحري أمام إيران.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، على رأسهم رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، توصيتهم التي جاءت خلال مداولات مغلقة، بتهدئة التوتر بين بلادهم وإيران في البحر.
وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنه ليس من الجيد العمل بقوة في هذه الآونة ضد إيران، خاصة في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأميركية الجديدة سياستها ضد طهران.
وأكد الموقع العبري على أن المحور البحري من آسيا إلى إسرائيل حساس للغاية، وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وهي المنطقة التي تجري فيها ردود فعل إيرانية خلال العقد الأخير.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مساء أمس السبت، إن التقارير الواردة تؤكد وقوع هجوم تخريبي على سفينة حاويات إيرانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون البحار.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن خطيب زاده، ردا على سؤال حول الهجوم على سفينة حاويات إيرانية في المياه الدولية للبحر المتوسط، والذي أسفر عن تضرر هذه السفينة، أنه وردت تقارير عن هجوم تخريبي على هذه السفينة، وهو أمر يتعارض بوضوح مع القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية.
ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذا العمل التخريبي، مضيفا: إن جميع الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي وتتابع الموضوع بكل جدية.
وكان المتحدث باسم الشركة الايرانية للنقل البحري، علي غياثيان، قد أعلن، أول أمس الجمعة، عن تضرر جزء من هيكل سفينة حاويات إيرانية (إيران شهركرد) إثر إصابتها بعبوة ناسفة، يوم الأربعاء الماضي، في المياه الدولية للبحر المتوسط.
وتابع غياثيان: 'إن هذه السفينة التابعة لشركة الشحن والنقل البحري الإيراني، كانت في طريقها من إيران إلى أوروبا، وبعد إصابتها بعبوة ناسفة اندلع حريق صغير في موضع الانفجار، تم احتواؤه على الفور بفضل جهود قائد السفينة وطاقمها، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى جراء الحادث".
ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية، صورا هي الأولى للأضرار التي لحقت بسفينة الحاويات الإيرانية، دون مزيد من التفاصيل.

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