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اقفال كامل مبنى طريق المطار في الضمان اعتباراً من الغد..

14
MARCH
2021
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قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اقفال كامل مبنى طريق المطار بما فيه مصلحة المستشفيات ومكتب بيروت اعتبارا من صباح الاثنين ١٥ اذار ٢٠٢١، على ان يستأنف العمل صباح الخميس ١٨ آذار ٢٠٢١، وعلى ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى للمستخدمين، وذلك بعد أن تبيّن اصابة عدد من المستخدمين في مكتب بيروت بفيروس كورونا، علماً ان مصلحة المستشفيات تقع في مبنى مكتب طريق المطار.

وقد طلب كركي من وزير الصحة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية واللجنة الوطنية لادارة ملف لقاح كورونا بالاسراع بتحديد موعد اعطاء اللقاح للعاملين في الصندوق اسوة بباقي القطاع الاستشفائي، نظراً لكون "الاصابات المذكورة جائت بعد اعادة العمل في مكاتب الصندوق بشكل كامل اعتبارا من ٨ اذار ٢٠٢١، ومن اجل تفادي الكارثة الصحية التي بدأت تظهر معالمها من خلال ازدياد عدد الاصابات بين مستخدمي الصندوق نتيجة تواجد اعداد كبيرة من المراجعين في مكاتب ومديريات الصندوق لدفع الاشتراكات وتقديم المعاملات الصحية وقبضها وموافقات الاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة، وقد لوحظ تزايدها بشكل كبير في الايام الاخيرة نتيجة الاوضاع الاقتصادية الضاغطة وحاجة المضمونين لقبض مستحقاتهم. ومنعا لاقفال المزيد من المكاتب والمديريات وتعطيل مصالح المضمونين واصحاب العمل."
 
 
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