مخزومي: نرفض وصف مبادرتنا لاستيراد اللقاح بأنها من منطلق شعبوي

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رأى النائب فؤاد مخزومي أن لبنان اليوم أمام صحوة شعبية أسقطت الخطوط الحمراء وباتت تسمي الفاسدين بأسمائهم دون خوف أو تردد، معتبراً أنه كان يجب على المجتمع الدولي التحرك بطريقة ايجابية لدعم الانتفاضة الشعبية.

وتحدّث في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI عن مسألة تشكيل الحكومة، ولفت الى أن سيناريو تشكيل الحكومات والخلافات حول الحصص يتكرر منذ العام 1995 حتى اليوم، معتبراً أن الطبقة الحاكمة تضع مصالحها قبل مصالح لبنان واللبنانيين.



وأكّد أن المواطن هو الخاسر الأكبر من تدهور الليرة مقابل الدولار وخصوصاً بالنسبة للغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن المطلوب ترشيد الدعم علماً أن هذه الطبقة السياسية لا تتجرأ على رفعه بالكامل ومواجهة ردات فعل الناس.

وتطرق النائب مخزومي الى موضوع استيراد اللقاح، شارحاً أن وزارة الصحة اصدرت قراراً مفاده ان استيراد اللقاح يتم فقط عن طريقها ومع ذلك فإن الشركات المنتجة للجرعات اعربت عن استعدادها لتسليمنا شرط الحصول على مكتوب موافقة من الوزارة وهذا ما نتظره من وزير الصحة.

وقال: لا ارى ان الحكومة جدية في مسألة التلقيح وهي تستخدم اللقاح بموضوع سياسي، داعياً وزير الصحة أن يسهّل على المؤسسات استيراد لقاحات كورونا.

ورفض مخزومي وصف مبادرة مؤسسة مخزومي الصحية لاستيراد اللقاح بأنها من منطلق شعبوي مستغرباً ما سمعه من كلام حول أسعار اللقاح.

وقال: غير صحيح انني اريد استيراد استرازينيكا وشركة فايزر أكدت لنا استعدادها لتصدير جرعات من لقاحها وهذا ما قلناه للوزير لكنه لم يعطنا مكتوب الموافقة.

وكان وزير الصحة حمد حسن قد اجرى مداخلة في "نهاركم سعيد" علّق فيها على كلام النائب مخزومي بشأن اللقاح، وقال: موضوع لقاحات كورونا لا يمكن أخذه شعبويا ومن يريد المبادرة عبر وزارة الصحة فعليه تفهّم الشح العالمي للقاح واذا كان الامر يتعلق بموضوع سعر اللقاح فيجب عدم القاء اللوم على الوزارة.



الى ذلك، لفت مخزومي أن المملكة العربية السعودية ترعى وتستضيف مئات آلاف العائلات اللبنانية منذ عدة سنوات، متخوفاً من أن تنعكس مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في المحاور الإقليمية سلباً على هذه العائلات.