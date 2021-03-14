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طقس بداية الأسبوع ربيعي.. متى تعود الأمطار؟

14
MARCH
2021
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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن “طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر”.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً يتحول ظهراً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساءً.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى جزئيا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراة على الجبال والداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا يتحول مساءً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار ليل الاربعاء / صباح الخميس مع اقتراب المنخفض الجوي.

 

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