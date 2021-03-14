عناوين الصحف ليوم الأحد 14 آذار 2021

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الديار : الدولار يواصل تحليقه والبلاد تتجه نحو المجهول أمنياً وإقتصادياً ... والشارع ينتفض

استحقاقات مالية خطـيرة تنتـظر لـبـنان... والـدعم الغير مشروط الى متى؟

ما مصير آلاف الجرعات من لقاح «أسترازينيكا» بعد توقف استعماله في عدد من الدول؟

النهار : الدولار بـ13 ألف ليرة: الكارثة بلا سقف

الأنباء الكويتية : صعود هستيري للدولار.. و«قبضة الثورة» والخيام تعود إلى ساحة الشهداء.. ومتظاهرون ينتزعون بوابة مؤدية إلى مقر «النواب»

في ذكرى «14 آذار».. عودة الحركات الاحتجاجية ودعوات لاستقالة الرؤساء والنواب تتوالى





الوطن السورية : مدير «EuroCSE» لـ«الوطن»: الموقف الرسمي مازال سلبياً ورياح تغيير تلوح وإن كانت خفيفة … بمشاركة الجعفري.. مؤتمر عالمي في بريطانيا بمناسبة مرور عقد على الحرب ضد سورية

الشرق الأوسط : قطع طرقات واحتجاجات تلفّ المناطق اللبنانية

تدهور العملة والغلاء يعيدان الناس إلى الشارع