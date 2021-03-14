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الديار : كشف مسؤول في ح- زب الله لـ«الديار» أن الحزب لا يتوقع انفراجاً قريباً في ملف تشكيل الحكومة، وأن لو نجح مسعى اللواء ابراهيم في تذليل العقبات «الحكومية» لما دخل رئيس مجلس النواب على الخط عبر مبادرة أساسها ما طرحه الأمين العام لح-زب الله السيد حس-ن نصرالله سابقاً، أي لا ثلث معطل لأحد الأطراف وتوسيع الحكومة من 18 وزير الى 20 وزيراً أو أكثر.

وفي سياق متصل، تضيف مصادر مطلعة أن الرئيس عون قبل بمبادرة اللواء ابراهيم غير ان الرئيس الحريري «وضع التكليف بجيبتو» ويجول في العالم ويتعامل مع الأزمة والحلول المطروحة بانكار، لتضيف «الحريري ما بدو يشكل» لأسباب محلية وخارجية ينتظر تبلورها في المستقبل القريب.