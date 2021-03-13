أصيب بكورونا في نفس اليوم الذي تلقى فيه النواب اللقاح.. صحافية تبكي والدها: "الله يكسرن متل ما كسروا قلبي"

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نعت الصحافية نهلا نصرالدين والدها الذي قضى في خلال معركته مع كورونا.



وكتبت نهلا عبر صفحتها على فيسبوك ما يلي:



"من سنة كنت عم راقب بورصة الموت اليومية

كنت خايفي بس ولا مرة فكرت انو ح يجي يوم ويكون بيي رقم من هالأرقام

طول عمري كان عندي حقد كبير على الدولة وممارساتا

بس ولا مرة فكرت انو ح يقتلوا بيي بفسادن

بيي اللي عمرو فوق الـ75 وعندو ضغط وسكري كان من اول الناس اللي تسجلوا بالمنصة

انصاب كورونا بنفس اليوم اللي تلقى فيه النواب اللقاح

أكتر من 6000 واحد بينن 16 نايب سرقوا دور بيي باللقاح

تأخر اللقاح على بيي ولما إجا دورو كان قبل يومين بس ما يوقف قلبو "بقرار سيادي"

بيي القوي كان قلبو أضعف من كورونا وأضعف من فسادكن وبشاعة هالبلد

كتير صعب إنك تكون مضطر تعيش بدولة عم تتفنّن بقتلك

وكل يوم عم نخسر ناس منحبّن

الله يكسرن متل ما كسروا قلبي وقلوب كتار

ومتل ما حرقوا دمي على إمي اللي عايشي هلأ عالأكسجين وكنت خسرتا ع لحظة لو ما رحمة الله

ما بعرف كيف بدنا نكمل بهيك بلد عم ننطر فيه كل يوم وكل لحظة خبر بشع وتجربة أبشع.. وعد عليي لما فل واتركَك ما ح اطّلع ورايي ولا ح إزعل ع ترابك اللي بلع بيي وهوي بعد عندو الكتير من العطاء والقوة وحب الحياة".