المديرية العامة للنفط ترد للمرة الثانية على محطة الـMTV

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يهم المديرية العامة للنفط وللمرة الثانية، ان توضح ردا على ما ورد على محطة الMTV التلفزيونية ؛ أن باخرة الغاز اويل ANTARES والراسية في المياه اللبنانية، قد تم أخذ العينات منها وفقا للأصول وبحضور ممثلي شركات المراقبة؛ و سلمت الى شركة BUREAU VERITAS الجهة الموافق عليها من مجلس الوزراء وفق الآلية المعتمدة منذ تموز العام الماضي، لارسالها الى دبي والتأكيد على الفحصوات والنتائج ، كما نعلن ان الباخرة السابقة HISTRIA PERLA ما زلنا في انتظار نتائج الفحوصات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.



وتتمنى المديرية العامة للنفط من كافة وسائل الاعلام توخي الدقة بنقل أي خبر ونشر أي معلومة و العودة الى المرجع الصالح المتمثل بالمديرية العامة للنفط ؛ الذي يتيح الحق الكامل للوصول إلى المعلومات.