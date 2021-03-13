توضيح عن أمانة سرّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة

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صدر عن أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية البيان الاتي: "يتم التداول على وسائل التواصل الإجتماعي بصور للأب الحبيس أنطونيوس طربيه، الراهب الماروني المريمي، مع أقوال وتنبؤات منسوبة اليه. يهم الرهبانية أن تنفي محتوى الكلام المنسوب الى الأب الحبيس جملة وتفصيلا، وتطلب من محبي الأب أنطونيوس طربيه عدم تداول هذه الأخبار ونشرها، بل الصلاة الى الرب ليمن على الرهبانية بنعمة إعلانه قديسا من قبل أمنا الكنيسة المقدسة. باركنا الرب الإله، ووهبنا دعوات كهنوتية ورهبانية تشهد لحب الله وتعمل لخلاص كل إنسان".