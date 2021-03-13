بعد الإشتباه بشخصٍ يحمل 3 أكياس كبيرة الحجم.. هذا ما تبيّن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



"الساعة 6:30 من تاريخ 3-3-2021 اشتبهت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في محلّة بشارة الخوري - بيروت، بشخصٍ يحمل /3/ أكياس كبيرة الحجم.



لدى محاولة عناصر الدورية استجلاء بطاقة هويته وتفتيشه حاول الفرار من أمامهم، تاركًا الأكياس خلفه، عندها عمل العناصر على توقيفه. وتبيّن أنه يدعى: ح. ح. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني). بتفتيشه، ضُبط في حوزته مسدس حربي.



بتفتيش الأكياس، ضُبط فيها مبلغ مالي وقدره /5,500/ دولار أميركي و/20،532،000/ ليرة لبنانية، /3/ أجهزة كمبيوتر، جهازان لقراءة البطاقات الإئتمانية، كمية من زجاجات عطور وعبوات كريمات نسائية باهظة الثمن، ودفاتر شيكات مصرفية.



بالتحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة، واعترف بإقدامة على الدخول -فجر تاريخه، بواسطة الكسر والخلع- إلى محلات معروفة في محلة الصيفي/ بيروت وسرقة المبالغ المالية وبعض موجوداتها المذكورة.



أعيدت المسروقات إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المسدس المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".