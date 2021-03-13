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لبنان على موعد مع منخفض جوّي جديد .. استعدّوا للأمطار

13
MARCH
2021
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء ليل الإثنين، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر.

- معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات صباحاً ومساء.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال والداخل. الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيًا ليلاً إلى غائم بسحب منخفضة مع ضباب على المرتفعات، تنشط الرياح خلال الليل ويتحول الطقس تدريجياً بعد منتصف الليل إلى ماطر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 14 درجة، في الداخل من 4 إلى 16 درجة.

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