كارثة في الأردن داخل مستشفى.. وفيات والوزير يستقيل!

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أفادت وسائل إعلام أردنية بوفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 8 وفيات.



لكن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أكد تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد.



وطوقت الأجهزة الأمنية السبت، المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى.



وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.



وأكد أنه تمت السيطرة على مشكلة الأوكسجين ولم يتم تحويل أي مريض إلى وحدة العناية المشددة بسبب تردي حالتهم.



وفيما بعد، أفادت وسائل إعلام أن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.