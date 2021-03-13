صحافي مبتدئ يثير السخرية بتصنيفه موسكو في صلب ١٤ آذار!

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يثير صحافي مبتدئ يكتب في صحيفة يومية تحولت بالكامل منصة لحزب مسيحي معارض، السخرية نتيجة مجموعة مقالات كتبها تناولت سياسة القيادة الروسية في لبنان وعلاقاتها بشخصيات وأحزاب لبنانية، وهي من نسج خيال من يغذيه تضليلاً.

ولا تخفي موسكو سخطها من هكذا مستوى إعلامي متدنّ، وخصوصا من صحافيين يصورون مسؤولين روساً على أنهم من صلب قوى ١٤ آذار على سبيل المثال. وهي تعتبر أن هكذا تصرّف يسيء الى الجهة التي تقف وراء تسريب معلومات مضللة، ولا تتوانى عن تسمية هذه الجهة الحزبية بالإسم.

وكان الصحافي المبتدئ قد زعم أخيراً أن ديبلوماسيا روسيا معنيا بشؤون المنطقة، هو أقرب الى قوى ١٤ آذار.