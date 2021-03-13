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"ناسا" تكرّم لبناني.. من هو؟

13
MARCH
2021
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توجّت وكالة الفضاء الأميركية للمرة الثانية جهود المصوّر اللبناني وسام أيوب، بعدما اختارت إحدى صوره ضمن فئة «صورة اليوم» على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتتوّج «ناسا»، بشكل يومي، أفضل مصوّري السدم والمجرات والكواكب، من خلال اختيار أفضل صورهم وعرضها على موقع الوكالة الرسمي.

واختارت «ناسا» أمس صورة وسام أيوب، التي تظهر واحدة من ألمع المجرات، في مشهد مذهل. وتُعرف هذه المجرة بإسم «Messier 81» أو «NGC 3031»، واكتُشفت في القرن الثامن عشر، وهي مماثلة في الحجم لمجرّة درب التبانة.


وهذه هي المرة الثانية التي تتوّج «ناسا» إحدى صور المصوّر اللبناني وسام أيوب.

وفي 17 تشرين الأول الماضي، نجح وسام أيوب للمرة الاولى في حفر اسمه على لائحة وكالة الفضاء الدولية «APOD NASA»، عندما اختارت صورته ضمن فئة «صورة اليوم».

ويمتلك أيوب سجلّاً مليئاً بالصور الفضائية من سُدُم ومجرات وكواكب، التي تستغرق منه جهداً وتركيزاً كبيرين، لإظهارها في حلّة مدهشة ومتميّزة، أثارت إعجاباً واسعاً على الصعيد الدولي.

 

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