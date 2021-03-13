ماذا دار بين الحريري والسفيرة الأميركية؟

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في اول لقاء ديبلوماسي له بعد عودته من الامارات العربية المتحدة ولقائه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، التقى الرئيس المكلف سعد الحريري امس في «بيت الوسط» السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع العامة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ اللقاء تناول مختلف التطورات الداخلية والتأثيرات الاقليمية، وما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة على ضوء المواقف الدولية والاقليمية.

وركّزت السفيرة الاميركية في اللقاء على استقصاء المواقف التي تعوق عملية تأليف الحكومة. وشدّدت على اهمية الإسراع في تشكيلها، لتنطلق برامج المساعدات التي تنتظر خطوات جدّية من الحكومة العتيدة، قبل الإقدام على اي خطوات بالغة الأهمية، وهو موقف دولي متكامل ومتفق عليه على اكثر من مستوى.