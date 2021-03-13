living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقدّم ملحوظ بين بعبدا والرياض.. وموسكو تؤكد أن أي حكومة لن تخرج عما رسمه رئيس الجمهورية (أنطوان الأسمر)

13
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنطوان الأسمر -

تزيد موسكو، تباعا، في وتيرة ديناميتها الشرق الأوسطية. هي حريصة على تزخيم حضورها في المنطقة ربطا بمجموع المصالح التي راكمتها في الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ عودتها الى ضفاف المياه الدافئة من الباب السوري الواسع. وهي مصالح سياسية وتجارية على حد سواء، ظهرت في تنامي العلاقات التجارية مع عدد من دول المنطقة، من العرب الى الأتراك والإسرائيليين أيضا.

ويتوزع الحضور الإستراتيجي الروسي راهنا في أكثر من مساحة جغرافية، من النزاع السوري حيث مفتاح الحل المعقود لواؤه لموسكو كما عقود إعادة الإعمار الموعودة، الى الصراع الليبي مشاركةً في أي حل وحجز حصة في الاستثمارات النفطية، كما في الشراكة في حماية أمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ليس خافيا أن القيادة الروسية تسعى الى معالجات جذرية للأزمة السورية، وتريدها سريعة ومؤثرة في الوقت عينه. فهي في موقع العارف بأن الفراغ الأميركي الناتج من عدم إكتمال التعيينات في الدوائر الديبلوماسية الأميركية المعنية بالشرق الأوسط، تتيح لها ملأه، وتاليا تزخيم عملها وصولا الى تحقيق رؤيتها للعلاج السوري.

الزيارة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي قادته الى كل من الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية وقطر، حضرت سوريا فيها كأحد النقاط المتقدمة في جدول لقاءاته، الى جانب كل من اليمن وليبيا والملف الإيراني. فيما لا تخرج زيارة وفد حزب الله الى موسكو عن سياق المقاربة الروسية للمسألة السورية وتأثيراتها على لبنان.

وتعدّ موسكو لإستقبال مسؤولين لبنانيين في الأسابيع القليلة المقبلة، ربطا بالرغبة الروسية في إستيلاد حكومة فاعلة وقادرة على إطلاق عملية إصلاح وتصحيح غير مسبوق في البنيان اللبناني. ولن تخرج أي تركيبة حكومية، وفق القيادة الروسية، بما فيها صيغة التكنوقراط التي تناولها بيان وزارة الخارجية في أعقاب لقاء لافروف بالرئيس المكلف سعد الحريري، عن السقف الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذا الموقف الروسي الحازم تبلغته أكثر من جهة لبنانية تواصلت معها في الأيام القليلة الفائتة، وخصوصا كلّ معني بالتأليف.

يتقاطع هذا المناخ الروسي مع مقاربة خليجية متغيّرة للعلاقة بالقيادة السورية واكبت زيارة لافروف، وتمثّلت في إطلاق دينامية متقدمة تمهّد لإعادة دمشق الى الشمل العربي، تكون بدايته الرسمية إستئناف العلاقات الديبلوماسية معها، وإن بشكل تدريجي، بالتزامن مع وقف قرار تعليق عضويتها في جماعة الدول العربية. ومجمل هذا المسار لا بد أن يلمس لبنان إيجابا مفاعيله.

كما يتقاطع كل هذا المناخ مع تطور لافت في العلاقة اللبنانية – السعودية، وهو ما يتوقع مسؤولون لبنانيون تلمّس مفاعليه في وقت ليس ببعيد، ربطا بمروحة من الإجتماعات واللقاءات التي حصلت في بيروت وفي عدد من العواصم، وخصوصا في باريس، صبّت كلها في سياق تأكيد الجانبين اللبناني والسعودي على الرغبة المتبادلة بنقل العلاقات الى مستوى جديد، يقفل أي سوء تفاهم أو توتر قد يكون حصل في مرحلة من المراحل.
مجمل هذا التطور لمسته في الأيام الأخيرة شخصيات لبنانية زارت السفارة السعودية، وتقاطع مع معطيات ديبلوماسية واردة من الخارج هي حصيلة إجتماعات حصلت على مستوى رفيع.

وتبلغ مسؤولون لبنانيون حرص القيادة السعودية على أفضل العلاقات مع لبنان بمختلف تلاوينه السياسية والحزبية، مع تشديد على أن العلاقة مع رئاسة الجمهورية قائمة على الود والإحترام والإستعداد لكل تعاون. الامر الذي عكسه أيضا زوار بعبدا مع تلمّسهم تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة، والرغبة في تطويرها، إنطلاقا من أن المصلحة اللبنانية العليا تقتضي أحسن علاقة بالمملكة العربية السعودية، ونبذ كل ما قد يضر بهذه المقاربة، ولا سيما من جانب من يسعى الى تقديم مصالح شخصية على المصلحة العليا للدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout