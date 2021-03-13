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عناوين الصحف ليوم السبت 13 آذار 2021

13
MARCH
2021
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الأخبار


«إسرائيل» تقرأ «في عقل نصر الله»: فضيحة استخبارات وفضيحة صحافة
تأليف الحكومة في رقاد طويل
مَن يُخرِج تأليف الحكومة من فم الذئب؟
الحرب على الصرّافين: جعجعة بلا طحين
الدولار نحو 12 ألف ليرة
مجموعات 17 تشرين إلى الشارع: حكومة انتقالية
‫تصعيد الضغوط على صنعاء: توقُّعات استخباريّة غربيّة بقرب سقوط مأرب

البناء

تركيا ومصر لتسوية أزمة العلاقات… وموسكو ترسم إطاراً لتسريع عودة النازحين
مجلس النواب يقرّ قروض البنك الدوليّ... وخليل للتيار الحر: اسألوا رؤساء اللجان
سلفة الكهرباء للتجزئة بغياب حكومة... و«القوميّ» يحيّي القضاء بكشف جريمة كفتون

الديار

مبادرة جديــدة من بـــري حول التأليف بمباركة فرنسية ــ روسية
حزب الله لـ «الــديــار» : زيــارتــنــا الى موسكو لمناقشة ملفات المــنـطـقة

 

اللواء

«تأليف الحكومة» على همة المشاورات الدولية.. والراعي لحشد الدعم «لـ مؤتمر الحياد»!
الدولار يطيح بتشريع القرض الدولي.. والمحاصصات تهدّد مساعدات العائلات الفقيرة

الجمهورية

الحلول بمواجهة حائط مسدود
الشارع يعود
الداخل مختلف.. والخارج منكفئ.. والاحتمــالات على مصراعيها

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