أسرار الصحف ليوم السبت 13 آذار 2021

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البناء

قال مسؤولون في الحكومة الليبية الجديدة إن مسار التفاهم التركي المصري الذي بدأت مؤشراته يمنح التسوية الليبية فرصاً حقيقية لمكانة اللاعبين المصري والتركي في المعادلة الليبية أمنياً وسياسياً يستحيل بدونهما معاً ضمان رسوخ أي تفاهمات.

قال خبراء ماليون إن عودة ويسترن يونيون لتسليم الأموال المحوّلة من الخارج بالدولار الأميركيّ بعد توقف لأيام تحت عذر خلل تقني فقط في لبنان يطرح أسئلة حول وجود قرار مجهول المصدر داخلياً أم خارجياً أراد الضغط على سعر الصرف وقد انتهت وظيفته.

اللواء

نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة.

تكاد العلاقة تكون شبه مقطوعة بين مقر رئاسي، ومقر حزبي على خلفية التباين السياسي والدعوة للانتخابات المبكرة.

هل يعلم وزير الوصاية و«كهرباء لبنان» أن الجباية تأخرت ما يقرب من 20 شهراً، مع الإشارة إلى أن حسن الجباية كان سيوفر مالاً وفيراً لشراء الفيول؟!

الجمهورية

بدأت العلاقة تعود الى مسارها الطبيعي بين مرجعيتين رسمية وغير مدنية على خلفية تطورات الايام الماضية بعد مساع مستمرة من أصدقاء مشتركين.

لوحظ وجود شيء من التناغم بين مرجعين رئاسيين حول تشكيل الحكومة إنطلاقا من مبادرة مسؤول غير مدني.

لاحظت أوساط سياسية أن ذهاب وفد من حزب فاعل الى دولة مؤثرة في المنطقة بعد لقاء جمع كبير الدبلوماسيين في هذه الدولة مع مسؤول لبناني قد يؤدي الى حلحلة في إستحقاق حساس.