فريق من وزارة الصحة نفذ حملة فحوص PCR في بلدة عيات

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نفذ فريق من وزارة الصحة، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الجومة وبلدية عيات، حملة فحوص pcr، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة، وبإشراف طبيب المحافظة حسن شديد ورئيس الاتحاد روني الحاج ورئيس البلدية خضر خضر.



استهدفت الحملة 112 مخالطا، وجاءت النتائج مرتفعة نسبيا ناهزت الثلاثين في المئة.



وشكر الحاج لطبيب القضاء جهده لاستقدام فريق وزارة الصحة الى بلدة عيات، وناشد اهالي البلدة وعموم اهالي الجومة "التحلي بالوعي والمسؤولية تجنبا لخطر تفشي الفيروس، لأن اعداد المصابين تزداد في شكل مخيف يوميا، ما ينذر بكارثة حقيقية".



وتوجه خضر بدوره بالشكر الى وزارة الصحة "على هذه اللفتة الإنسانية، والمبادرة الطيبة تجاه أهالي عيات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.