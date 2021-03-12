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إشكال حصل عند جسر عابا خلال قطع الطرقات... توضيح: ليس محسوباً على النائب جورج عطاالله

12
MARCH
2021
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طالعتنا بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بفيديو عن إشكال حصل عند جسر عابا عندما كانت الطريق مقطوعة منذ ايام من قِبل بعض الشبان وإعتداء بعضهم على سيارة احد المواطنين المارّين... ومحاولة الإيحاء أن أحد المشاركين محسوب على النائب جورج عطاالله ،

لذلك يهم المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله توضيح ما يلي:

- نحن كتيار وطني حر موقفنا معروف بأننا لا نؤيد قطع الطرقات وخصوصا مع ما يرافقها من تعطيل لحياة اللبنانيين والاعتداء على حريتهم والوصول الى حدّ افتعال بعض المشاكل والتعدي على المارة، ومواقفنا معروفة للجميع بعدم المشاركة أو تأييد  هذه التحركات. 

- نؤكد على ضرورة الاقتصاص من أي شخص يعتدي على أي لبناني وينتهك القوانين مع التشديد على عدم حمايته من احد.

- اما بخصوص الشاب جورج اشقر فنؤكد انه لا ينتمي للتيار الوطني الحر، وليس محسوباً على النائب عطاالله وتواجُد  بعض صوره  على الفايسبوك يقتصر على فترة الانتخابات حين كان يتردد على الماكينة الانتخابية محاولاً التقرّب، بعد إشكال حصل بينه وبين الحزب السياسي الذي ينتمي له ، كما أن آراءه الحالية تؤكد أنه لا يمت الى التيار بصلة ، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعة حسابه على موقع فايسبوك.

- نتمنى عدم محاولة البعض الاستثمار السياسي وزجّ اسم النائب جورج عطاالله في هذا الامر، خاصة أنها محاولة مكشوفة اذ تمت العودة الى ثلاث سنين خَلَت وتجاوُز كل الصور والآراء اللاحقة للشخص المعني وانتقاء صورة معينة كما أن القاصي والداني يعرف تمام المعرفة أخلاق النائب عطاالله ومناقبيته وحضوره بين ابناء الكورة.

- وفي الختام نتمنى على وسائل الاعلام كافة توخي الحذر في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها كما نجدد مطالبتنا القوى الامنية إجراء التحقيقات اللازمة توصلاً لتحديد المسؤوليات والاقتصاص من المُعتدين الذين يظهرون في الفيديو وحماية المتضررين وإعطاء كل ذي حق حقه. 

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