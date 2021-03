Lettre ouverte au president Macron (Joe Boujaoude)

A + A -

Cher Monsieur le président,

Je vous écris ces quelques lignes en toute transparence, et en toute aspiration...et surtout sans une vaine exorde ...

Le Liban est en train d'agoniser, et la cause est bien répandue: Une amplitude de putréfaction alpestre chez une masse de dirigeants comateux, ainsi qu'une frivolité patente et une frousse atypique du système judiciaire, qui est régenté par une classe politique goulue et impassible.

Le fait de généraliser l'infamie est une ratière assommante pour notre pays, surtout qu'il y a quelques personnes en charge qui sont intègres, mais empêchés de concevoir une dissemblance envers ce calvinisme exigé, car la majorité véreuse et mafieuse, est plus corpulente et plus apte, et elle tient en main le sort des millions de Libanais qui sont pris en otage, par ce groupe escamoteur imperceptible, à tout ce qui s'est passé et à tout ce qui se passe.

Monsieur le président,

Vous avez une adéquation inaccoutumée d'aller de l'avant, dans le sens d'astreindre l'audit juricomptable (Forensic Audit) , ainsi nous pourrions discerner les bons éléments des chapardeurs, et c'est notre moindre droit à l'érudition de ceux qui nous ont dérobé...

Une fois c'est fait, nous rêvons d'aviser les approbations internationales les plus acharnées au compte de ces sujets corrompus, car inopportunément , nous sommes dans une irrésolution absolue vis à vis de la justice au Liban (avec notre décence à quelques juges) , et ceci est dû à l'implication des chefs religieux et sectaires, qui dégotent incessamment des affectations concepterices en protection des écorcheurs, et bien sûr sous l'aigle de la "Foi"...

Monsieur le président,

C'est un braillement de neurasthénie et d'amertume, mais c'est aussi un éclat d'espoir que nous vous lançons, nous vous prions de tout cœur d'agir dans ce sens...

Oui le Liban est un pays souverain, mais aujourd'hui son peuple est menacé par un clic malveillant qui fait tout à son gré, sans la moindre conscience ou circonspection de ce que nous vivons et nous bravons...

Dans l'espoir de vous revoir à Beyrouth prochainement.

Vive le Liban affranchi, vive la France épaulante.

Bien respectueusement et cordialement,

Joe Boujouade

Citoyen Liabanais

Beyrouth, Jeudi 11 Mars 2021